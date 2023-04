Morreu o compositor Ryuichi Sakamoto

Natural de Tóquio, Ryuichi Sakamoto venceu um Óscar e um Grammy pela banda sonora do filme "O Último Imperador", do realizador Bernardo Bertolucci.

Fã incondicional dos Beatles e de Debussy, estreou-se no cinema com uma participação no filme de guerra "Merry Christmas, Mr. Lawrence", de 1983, ao lado do cantor David Bowie.