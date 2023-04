Imagem viral afinal era falsa. Papa, ícone dos perigos da Inteligência Artificial?

Esta semana, surgiu na internet uma fotografia do Papa Francisco, 86 anos, vestido com um kispo branco comprido, a evocar a marca de luxo Balenciaga. Em menos de 24 horas, a imagem tornou-se viral e gerou acesos debate nas redes sociais.

De repente, plataformas geradoras de texto como o ChatGPT passaram a ser encaradas como uma certeza para o futuro e um risco para milhares de profissões. Do nada, plataformas de criação de imagens com base em texto, como o Midjourney e o Dall-E, tornaram-se um espaço criativo para curiosos digitais.

Houve logo quem alertasse que a fotografia devia ser uma montagem, um fruto da Inteligência Artificial do Dall-E ou do Midjourney. Mas houve também quem acreditasse piamente que aquela era uma indumentária autêntica do líder da Igreja Católica.

Numa publicação no Twitter, já depois de ter sido revelada a verdade quanto à fotografia, a modelo norte-americana Chrissy Teigen confessou: “Pensei que o kispo puffer do Papa era real e não duvidei por um segundo sequer. Não estou preparada de maneira nenhuma para sobreviver ao futuro da tecnologia.”

A realidade é simples: o Papa Francisco – que está hospitalizado de momento, devido a uma infeção pulmonar – nunca vestiu tal kispo. Tal como alguns internautas avisaram, a imagem foi gerada por via da plataforma de IA Midjourney. E tudo indica sem intuito doloso.

O criador da imagem, descobriu o “BuzzFeed”, é Pablo Xavier, um trabalhador de construção civil, de 31 anos, que, uma noite, após consumir drogas, começou a testar as respostas que a plataforma Midjourney dava aos seus pedidos mais inusitados.

“Estava a tentar encontrar maneira de criar algo engraçado, é o que costumo fazer”, explicou. “Tento fazer coisas engraçadas ou arte excêntrica – coisas psicadélicas. Tive então a ideia: devia fazer algo com o Papa. Depois, tudo me surgiu como água: ’O Papa num kispo puffer da Balenciaga, Moncler, andando pelas ruas de Roma, Paris. Coisas assim’.”

Assim que viu as imagens geradas pela plataforma Midjourney, o homem de Chicago pensou que eram “perfeitas”; publicou-as num grupo de Facebook dedicado à arte gerada por IA e no Reddit. E depois foi dormir. Quando acordou, já eram virais.

Ao “BuzzFeed”, o criador do “Papa Balenciaga” confessou ter ficado “assustado” por tanta gente ter acreditado na veracidade da imagem “sem questionar” a sua origem.

Pablo revelou ainda na mesma entrevista que começou a utilizar o Midjourney em novembro do ano passado, após ter perdido um irmão. “Tudo começou com isso, para lidar com o luto e a criar imagens do meu irmão”, revelou. “Depois apaixonei-me [pela plataforma].”