Ricky Gervais. Bilhetes já estão esgotados

Estão já esgotados os bilhetes para o espetáculo que o comediante britânico Ricky Gervais vai dar em Portugal a 28 de outubro, na Altice Arena, em Lisboa.

Segundo informação obtida pela Renascença junto do serviço de apoio ao cliente da Fnac, a elevada procura na bilheteira online da Fnac levou à quebra do sistema informático da empresa, mas as pessoas amontoaram-se à porta das lojas e, neste momento, os bilhetes estão já esgotados.

A outra alternativa digital, a BlueTicket está com mais de uma hora de espera, mas segundo o serviço de apoio ao cliente, já não vale a pena aguardar.

Quanto ao serviço da bilheteira online da Fnac, ainda não se sabe quando será restabelecido. Os serviços técnicos estão a envidar todos os esforços para que tal aconteça o mais brevemente possível.

Os bilhetes foram colocados à venda esta sexta-feira, 31 de março e custavam entre 40 a 85 euros.