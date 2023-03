Espetáculo de Ricardo Araújo Pereira e Duvivier esgota em 45 minutos

Em pouco mais de meia hora, esgotaram-se os bilhetes para o espetáculo de Gregório Duvivier e Ricardo Araújo Pereira, marcado para 5 de maio no Teatro Tivoli BBVA, em Lisboa.

Ao meio-dia, as bilheteiras abriram e a afluência foi elevada, sendo que, neste momento, já foram preenchidos os 1088 lugares disponíveis.

No Dia Internacional da Língua Portuguesa, os dois comediantes de língua portuguesa apresentam “Um Português e um Brasileiro entram num Bar”, um espetáculo que, em 2021, também esgotou em poucas horas cinco datas entre Lisboa e Porto.

Gregório Duvivier é o co-criador do maior canal de humor do Brasil, a “Porta dos Fundos” e Ricardo Araújo Pereira é um dos membros fundadores do Gato Fedorento e um dos humoristas mais reconhecidos em Portugal.

Dois anos volvidos, os dois amigos voltam agora a reunir-se para uma noite única de celebração não só a língua portuguesa, como do humor e da cultura de ambos os povos.



Recorde-se que Ricardo Araújo Pereira esteve recentemente no programa da Renascença As três da manhã, onde falou sobre os Gato Fedorento e o estado do humor em Portugal.