Bibliotecas escolares e Leya lançam Prémio Professor Bibliotecário

Numa altura em que a contestação dos docentes está ao rubro, e na véspera do Dia Mundial do Livro Infantil que se assinala domingo, o grupo editorial Leya anuncia a criação do Prémio Professor Bibliotecário.

A iniciativa da Rede de Bibliotecas Escolares a que o grupo editorial se associou pretende distinguir os professores que se destacam pelo trabalho que desenvolvem nas bibliotecas das respetivas escolas.

Em comunicado, a Leya refere “a forte ligação” que tem “às escolas e à comunidade educativa, bem como a relevância do trabalho que desenvolve na promoção da leitura nas escolas portuguesas” para justificar a sua associação a este prémio.

Segundo a editora, o prémio que terá um caráter bienal visa “reconhecer o papel fundamental de quem, todos os dias, trabalha para aproximar os alunos dos livros e da leitura”.

A cada edição o prémio irá distinguir três professores bibliotecários e premiará o “desempenho dos mesmos nos últimos quatro anos letivos, incluindo o ano em que é aberta a candidatura”.

O júri presidido pelo ex-ministro da Educação Guilherme d' Oliveira Martins, é constituído pela escritora e ex-ministra da Educação Isabel Alçada; Isabel Mendinhos, da Rede de Bibliotecas Escolares, a jornalista Sandy Gageiro e Teresa Calçada, ex-comissária do Plano Nacional de Leitura.

O prémio no valor de 5 mil euros é “complementado com a quantia de dois mil e quinhentos euros para apoio a projetos e atividades da biblioteca da Escola em que esse docente exerce funções”, explica a Leya no comunicado.

Além do distinguidos, estão previstas as atribuições de duas menções honrosas a professores bibliotecários, “cada uma das quais correspondendo o valor de dois mil euros”.

As candidaturas estão abertas até 21 de abril. “Podem ser candidatos os professores bibliotecários que exerçam funções num agrupamento ou escola que integre a Rede de Bibliotecas Escolares, que desempenhem esse cargo nos últimos quatro anos letivos, incluindo o ano em que é aberta a candidatura, e que não exerçam outros cargos no âmbito da Rede de Bibliotecas Escolares”.

Em setembro serão conhecidos os três finalistas e a entrega do prémio está agendada para 24 de outubro.