"Terras do Borrego". Sousel promove quinzena gastronómica com 120 restaurantes

Os pratos à base de carne de borrego vão ser "estrelas" em 120 restaurantes espalhados pelos 15 concelhos do distrito de Portalegre, numa quinzena gastronómica promovida pela Câmara de Sousel, a partir de domingo.

O Município de Sousel está a desenvolver, há mais de um ano, um projeto para transformar o concelho na "Capital do Borrego", uma marca territorial "que já é reconhecida a nível nacional", disse a autarquia, em comunicado.

No âmbito deste projeto, a partir de domingo e até 16 de abril, vai ter lugar a 2.ª edição da quinzena gastronómica "Terras do Borrego", não só no concelho, mas em todo o distrito.

"Conseguimos juntar todos os municípios do Alto Alentejo nesta iniciativa", realçou hoje à agência Lusa o vereador do Turismo no município de Sousel, Diogo Espanhol, indicando que, este ano, são "120" os restaurantes aderentes nos 15 concelhos.

A afirmação de Sousel enquanto "Capital do Borrego" está baseada na importância histórica e económica do gado ovino, que ostenta a classificação de qualidade de Indicação Geográfica Protegida (IGP) do Borrego do Nordeste Alentejano.

"Sousel quer afirmar-se como o maior produtor [de ovinos] porque temos aqui um grande efetivo no nosso concelho, com a empresa Pasto Alentejano, que é o maior fornecedor de carne de borrego no país e também exporta para outros países", frisou o vereador.

À margem deste projeto, mas com o objetivo de o promover, o autarca não deixou de lamentar o facto de a carne de borrego não constar da lista de produtos essenciais que o Governo anunciou, esta semana, para o "cabaz" com IVA a 0%.

"Todos os apoios que o Estado dá às famílias nos bens essenciais são bem-vindos, mas gostaríamos que o borrego também fizesse parte, porque é uma carne muito nutritiva e é uma pena não estar [englobada] nestes produtos", lamentou.

A quinzena "Terras do Borrego 23" vai contar com a participação do chefe de cozinha Jorge Peças, natural daquele concelho e responsável pelos "destinos gastronómicos" do hotel Convento do Espinheiro, em Évora, que vai confecionar várias entradas e petiscos.

De acordo com a autarquia, Sousel é uma "referência nacional e internacional" na criação de gado ovino "desde tempos imemoriais".

A pastorícia, produção de carne, fabrico de queijo e lã para a indústria são algumas das principais atividades económicas que marcam aquele concelho do distrito de Portalegre.

Além da empresa Pasto Alentejano, a Câmara de Sousel indica que o concelho conta com "quase uma centena de outros produtores" de ovinos, com um "importante papel" na economia nacional.