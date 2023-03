"1, 2... 1, 2, 3, 4, 5 minutos de Jazz". Morreu José Duarte

Morreu José Duarte, autor do conhecido programa "Cinco Minutos de Jazz".

José Duarte tinha 84 anos. A notícia da sua morte já foi confirmada pela RDP onde apresentava o programa.

O famoso programa de jazz começou na Renascença, em 1966, e aqui se manteve no ar até 1975. Nesse ano, transitou para a Rádio Comercial e, depois, em 1993, para a Antena 1.

José Duarte, nascido em Lisboa, em 1938, fundou o Clube Universitário de Jazz de Lisboa, em 1958. Nesse ano iniciou atividade na rádio com o programa "Jazz Esse Desconhecido", na Rádio Universidade.



No 10 de junho de 2009, José Duarte foi condecorado pela Presidência da República como Grande Oficial da Ordem de Mérito.



António Pinho Vargas recorda "aprendizagens diárias"

Numa reação à Renascença, o pianista e compositor António Pinho Vargas recorda que ouvia o programa de José Duarte “religiosamente”. Segundo as suas palavras, o radialista era “figura muito importante na divulgação daquele tipo de música”, o Jazz.

“Todos nós começamos a ouvir Jazz no seu programa”, recorda Pinho Vargas que manifesta as condolências à família e lembra como muitos músicos aprenderam a “gostar do Jazz com ele”, em especial nos “anos 60”.

“Havia muita gente que praticamente não conhecia nada daquela música e, nesse sentido, aquilo era uma aprendizagem diária”, revela Pinho Vargas sobre as memórias que guarda de José Duarte que morreu hoje, aos 84 anos.

Mário Laginha recorda com saudade “voz não alinhada”

Era “uma voz muito independente, única, diria que era um não alinhado”. É desta forma que o pianista Mário Laginha, também ele um músico de Jazz, recorda José Duarte.

Numa reação à Renascença, o compositor diz que pensa em “vários críticos e divulgadores, e o Zé Duarte não se encaixava”.

Mário Laginha recorda os dias em que mostrava algum do Jazz de que gostava a José Duarte. “Às vezes, pensava 'isto ele vai gostar, e, depois, ele não gostava. E isto ele não vai gostar, e ele gostava!' Acho uma graça a isso, a pessoas que têm um pensamento e um gosto que não se consegue perceber bem, por ser tão individual. Acho que o Zé Duarte era uma dessas pessoas”, remata Mário Laginha.

Pedro Adão e Silva: “Deixa a cultura de luto”

“Em Portugal, o sue nome confunde-se coma história do Jazz” afirma o ministro da Cultura. Em comunicado, Pedro Adão e Silva recorda a forma “apaixonada, incessante, por todos os meios, rádio, televisão, jornais” que José Duarte usou para divulgar o Jazz em Portugal.

Nas palavras do titular da Cultura, “Jazzé” como gostava de ser chamado, “é responsável pelo amor ao jazz de várias gerações, tendo sido um verdadeiro impulsionador da democratização do acesso a este género musical” no nosso país.

Afirmando que a cultura está hoje de luto, Pedro Adão e Silva sublinha a “capacidade de partilhar conhecimento, fomentar o gosto e formar públicos” que José Duarte teve ao longo da vida. O ministro que expressa o seu pesar à família e amigos do radialista, lembra a missão nobre que José Duarte teve nessa divulgação do Jazz.