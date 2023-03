Estreia de Ricky Gervais em Portugal já tem data marcada

Ricky Gervais vai estrear-se ao vivo em Portugal em 28 de outubro, com o espetáculo "Armageddon", anunciou o humorista britânico na rede social Twitter.

O espetáculo está marcado para a Altice Arena, em Lisboa, e os bilhetes estarão à venda a partir das 10h00 de sexta-feira, 31 de março, lê-se numa publicação na conta oficial do humorista.

Na semana passada, Ricky Gervais tinha anunciado, também no Twitter, que Lisboa estava na lista de cidades europeias por onde iria passar "Armageddon", mas só hoje divulgou data e local.

"Armageddon" é o novo espetáculo de "stand-up" de Ricky Gervais, que o humorista já anunciou que ficará disponível na plataforma de "streaming" Netflix em 2024.

O espetáculo que trará Ricky Gervais a Lisboa segue-se a "Supernature", que esgotou salas de espetáculo um pouco por todo o mundo.

Ricky Gervais, de 61 anos, protagonizou séries como "The Office", "Extras", "Life"s too short", "Derek" e "After Life".

O humorista venceu dois prémios Emmy de Melhor Ator em série de comédia por "The Office", em 2006, e "Extras", em 2007.

Em 2004, foi distinguido com um Globo de Ouro de Melhor Performance de um Ator numa Série de Televisão, de comédia ou musical, por "The Office".