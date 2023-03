Morreu o produtor musical Orlando Lima Pires, fundador da editora Sons D"África

O músico Orlando Lima Pires, 61 anos, mais conhecido por Zé Orlando, "um dos principais promotores da música africana em Portugal", fundador da editora Sons D"África, morreu na quinta-feira anunciou hoje a promotora Tumbao.

Orlando Lima Pires, que começou como músico "era um caráter raro", salientou à agência Lusa fonte da Tumbao.

O músico e produtor morreu na quinta-feira de manhã no Hospital Fernando da Fonseca, na Amadora, onde se encontrava internado.

Zé Orlando, como era conhecido no meio artístico, foi fundador da editora e distribuidora de música africana Sons D"África, tendo sido editor de artistas como Bana (1932-2013), Irmãos Verdades, Leonel Almeida, Eduardo Paim, DJ Amorim, Camilo Domingos, Justino Delgado, África Negra, Juka, Gapa, Hélder, o rei do Kuduro e Susanna Lubrano, entre outros.

A família está a receber os amigos no espaço Sons d"África, até ao próximo domingo. O espaço da editora situa-se no n.º 53 da Estrada Militar, na Damaia, Lisboa, disse o filho do produtor Orlando Lima Pires, Roberto Pires, à agência Lusa.

As exéquias iniciam-se no domingo, na igreja da Damaia, onde se realiza o velório a partir das 15h00.

Na segunda-feira às 10h00 efetua-se uma cerimónia religiosa, seguindo o funeral para o cemitério da Damaia.