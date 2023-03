Pintura inédita de Pollock encontrado em operação policial na Bulgária

Esta quarta-feira, durante uma operação policial, as autoridades búlgaras encontraram um quadro de Jackson Pollock nunca antes visto.

A pintura do artista norte-americano estava na posse de um grupo de contrabando de obras de arte. Os suspeitos foram detidos pela polícia da Bulgária, numa operação conjunta com a Europol, segundo o jornal Guardian.

"Para nossa felicidade, conseguimos manter o quadro [em boas condições]. Os especialistas comprovaram que se trata de um original", realça Petar Todorov, secretário do Ministério dos Negócios Estrangeiros da Bulgária.

A pintura foi autenticada e atribuída a Pollock pelas técnicas e substâncias químicas observadas, que correspondem às habitualmente reconhecidas no trabalho do artista norte-americano. No entanto, as autoridades búlgaras não revelaram quaisquer detalhes ou imagens da obra.

De acordo com o Guardian, o quadro está avaliado, para já, em 50 milhões de euros. No entanto, vai continuar em análise para definição de mais pormenores.

Paul Jackson Pollock foi um pintor norte-americano da primeira metade do século XX, com obras sobretudo inseridas no movimento do expressionismo abstrato, corrente artística com forte presença nos Estados Unidos, sobretudo após a II Guerra Mundial.

O artista faleceu em 1956, vítima de um acidente rodoviário.