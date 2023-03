Morreu o arquiteto, pintor e escultor João de Sousa Araújo

Morreu na madrugada desta quinta-feira, aos 93 anos, o arquiteto, pintor e escultor João de Sousa Araújo.

Estudou na Escola de Belas Artes de Lisboa, foi aluno de Leopoldo de Almeida, participou em diversas exposições e ganhou vários prémios.

As suas pinturas, quase sempre em grande escala, estão espalhadas pelo país e também por Moçambique, pelos EUA e na ilha de Porto Rico.

Uma das suas obras mais conhecidas encontra-se na parede do altar da capela-mor da Basílica de Nossa Senhora do Rosário, em Fátima. Também no Santuário do Cristo Rei, em Almada, existem várias obras de Sousa Araújo, nomeadamente, 10 painéis sobre 10 santos portugueses.

Como arquiteto, assinou vários projetos, entre eles, o hotel Savoy, na ilha da Madeira. E também, enquanto arquiteto consultor no Banco de Portugal (1950-1984), desenhou algumas das icónicas notas de escudo que circularam em Portugal nas décadas de 60 a 80.

Expôs na Academia Francesa de Belas Artes, no Rio de Janeiro e em Roma, mas é hoje mais conhecido na sua vertente de arte sacra. Realizou exposições individuais em 1952 e 1962 e participou em diversas exposições coletivas, nomeadamente na Sociedade Nacional de Belas Artes, onde foi premiado em 1947 (Menção Honrosa), 1949 (3.º Prémio), 1951 (1.º Prémio) e 1953 (Menção Honrosa).

A 14 de Outubro de 2014 foi feito Cavaleiro da Pontifícia Ordem Equestre de São Gregório Magno do Vaticano ou da Santa Sé.

Ainda não há infomação sobre o funeral.