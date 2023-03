Eder reage às afirmações da sua ex-coach, Susana Torres

Num dos episódios recentes do Extremamente Desagradável, Joana Marques analisou uma entrevista dada pela "mental coach" Susana Torres, em que a mesma fazia várias afirmações duvidosas sobre o seu trabalho com Eder. Hoje, a Joana e a Ana aproveitaram para esclarecer as dúvidas com o próprio.

Tinha o objetivo de ser o melhor marcador da seleção? "O melhor marcador no banco... Não faz sentido, depois tens o Cristiano Ronaldo na equipa...completamente descabido."

Promessas de Fernando Santos, um pedido para marcar o golo da final...Foi-lhe pedido que reagisse a três excertos da entrevista da coach, e segundo Eder, nenhuma das afirmações é verdadeira.

"Acho que quando as pessoas ouvem isto, devem perceber que há aqui coisas que não batem certo."