Bibliotecas inglesas escondem livros de Enid Blyton por linguagem "ofensiva"

Em Devon, em Inglaterra, as bibliotecas públicas estão a ocultar os livros de Enid Blyton, autora da coleção “Os Cinco”, por se considerar que a linguagem utilizada é "ofensiva" para os leitores e está “desatualizada”.

Em contrapartida, as bibliotecas estão agora a apresentar versões “atuais”, reescritas com linguagem intemporal e onde são substituídas diversas expressões da autora. Um dos exemplos é a troca da palavra “moreno”, escrito pela autora num dos livros, pela palavra “bronzeado”.

Segundo o jornal Daily Mail, a escritora, que nasceu em 1897, recorreu a termos como “queer” e “gay”, e também à palavra “castanho” em referência à cor da pele de uma personagem, para além de usar a expressão “cala a boca”.

Estas alterações foram reveladas nos documentos do conselho do condado de Devon. A Library Unlimited, que administra o serviço de bibliotecas do condado, audita regularmente os livros e posteriormente substitui-os por versões mais “atuais”.

“Absurdo retirar livros de que os mais novos gostam”

Isabel Alçada, ex-ministra da Educação e escritora de literatura infanto-juvenil, critica as alterações e, em declarações à Renascença, caracteriza a atitude como “absurda”.

“Eu fiquei muito surpreendida, porque Inglaterra é um país que geralmente vemos como um país da liberdade e da aceitação (…) e há umas reveladas de ideias novas que afetam, de facto, as mentes das pessoas e que levam a atitudes absurdas.”

Para a co-autora da coleção “Uma Aventura”, é necessário “ter em conta que a linguagem muda, que a forma de tratamento das pessoas muda e que há um certo jargão numa época que acaba por cair em desuso”.

“Nós hoje temos dificuldade em aceitar que, no passado, as coisas eram diferentes e reconhecê-las como diferentes.”

As versões originais dos livros de Enid Blyton não foram removidas das biliotecas, mas estão agora armazenadas em espaços que não são acessíveis ao público.

Se os leitores quiserem ter acesso às versões originais, terão de as solicitar especificamente aos bibliotecários -- que, segundo o The Telegraph, vêm com um aviso a recordá-los da linguagem contida na versão original.