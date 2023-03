Joana Marques regressa ao podcast de e sobre Yolanda Tati

Joana Marques está a desenvolver uma tese de mestrado sobre Yolanda Tati e por isso hoje continua, pela terceira vez, no podcast "Miss Yolo Pod". Informação sobre o seu objeto de estudo não falta, já que Yolanda gosta muito de falar sobre Yolanda. Tem "o depósito de auto-estima atestado".

"Digamos que o objecto de estudo de Yolanda Tati me interessa tanto a mim como à própria Yolanda. A diferença é que o meu trabalho termina aqui hoje, com esta apresentação à turma, e o dela em principio durará a vida toda."



Yolanda adora ouvir a sua própria voz e a voz dos convidados quando lhe tecem elogios:

""Ohhh! Ó meu cota, stop". Diz a Yolanda, mas o que na verdade quer dizer é “ó meu cota, por favor, continua durante pelo menos meia hora”."



Ficámos a saber que também teve a honra de ser convidada pelo Presidente da República para um "encontro com figuras do digital" e para as comemorações do 25 de abril em Belém:

"Dito assim parece que foram só os dois à varanda cantar o hino. Uma cena estilo Evita Perón. Só que em vez de cantarem "Don't cry for me Argentina", cantaram “Chora por mim, Portugal, que isto vai de mal a pior, agora o presidente Marcelo passa a tarde com figuras do digital"."