Biden homenageia celebridades. Bruce Springsteen entre os condecorados

A cerimónia, que decorreu na Sala Leste da Casa Branca, compensou as homenagens que tinham sido impedidas pela pandemia de covid-19, pois os premiados de 2021 puderam receber aquela distinção que pretende enaltecer o trabalho de pessoas e organizações em prol das artes no país.

"O "boss" [chefe, em português] está aqui", brincou Biden ao apresentar Springsteen, descrito como um dos maiores artistas e contadores de histórias dos Estados Unidos e cujo trabalho, segundo a Casa Branca, captou "a essência inabalável do que significa ser americano".

O cantor de 73 anos, autor de clássicos como "Born in the U.S.A." (1984), iniciou em fevereiro a sua primeira digressão com a E Street Band, desde a que realizou em 2017, tendo sido recebido com a maior ovação do dia.