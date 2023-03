Baleia afunda barco no Pacífico. ​Tripulação resgatada

Uma baleia afundou um barco, mais precisamente o veleiro "Raindancer", no Oceano Pacífico, depois de ter colidido com mesmo. Como consequência do acidente, Rick Rodriguez, da Florida, e três amigos passaram 10 horas num barco salva-vidas.

De acordo a publicação britânica "The Guardian", o grupo tinha planeado uma viagem de três semanas à vela desde as Ilhas Galápagos até à Polinésia Francesa, a cerca de 3.500 milhas (aproximadamente 5.632 quilómetros) de distância no Pacífico Sul. Mas a 13 de março, apenas 13 dias após o inicio da viagem, o improvável aconteceu. Por volta das 13h30, Rodriguez estava a comer uma pizza vegetariana ao almoço com o grupo, quando ouviu um estrondo.

Rodriguez conta que a "parte de trás do barco levantou violentamente". Com o embate, alguns membros da tripulação foram projetados e cada um conseguiu ver de ângulos diferentes a baleia a esmagar o barco.

Depois da colisão, soou um alarme que dava conta de que o barco estava a encher-se de água. Os tripulantes, que tinham experiência em navegação, reagiram prontamente: pediram ajuda via rádio, enviaram um sinal de socorro que está ligado a uma rede mundial de salvamento e recolheram alimentos, água doce, equipamentos de emergência e outros que pudessem ser úteis. De seguida, lançaram o salva-vidas, onde aguardaram por ajuda.

A tripulação tinha água para uma semana - além de um dispositivo que captava água da chuva - bem como alimentos para cerca de três semanas. Por sorte, não tiveram de aguardar tanto tempo, já que a guarda costeira peruana detetou o pedido de ajuda de Rodriguez e notificou uma estação da Guarda Costeira dos Estados Unidos na Califórnia que supervisiona os navios americanos no Oceano Pacífico.

Apenas horas depois, Rodriguez e a tripulação foram resgatados pelo barco "Rolling Stones", que tinha recebido uma das chamadas de socorro e coordenou o resgate do grupo com os oficiais peruanos.

A tripulação deverá agora aterrar na quarta-feira na Polinésia Francesa.