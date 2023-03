TikTok atualiza linhas orientadoras para reforçar segurança da comunidade

O TikTok atualizou as suas linhas orientadoras para reforçar a segurança da comunidade, o que inclui moderação do conteúdo e um compromisso entre a liberdade de expressão e a segurança, anunciou esta terça-feira a plataforma de vídeos curtos. "Tendo como base a defesa dos direitos humanos e alinhados com os quadros jurídicos internacionais, o TikTok atualizou as suas "Community Guidelines"[princípios comunitários]", anunciou esta terça-feira a rede social detida pela chinesa ByteDance, referindo que "as novidades refletem-se no âmbito da moderação do conteúdo, proteção da dignidade dos seus criadores e estabelecimento de um compromisso entre a liberdade de expressão e a segurança". As atualizações entram em vigor dentro de um mês, em 21 de abril.

"Ao longo dos próximos meses, todos os moderadores de conteúdos da plataforma vão receber informação adicional para ajudar a aplicar de forma eficaz cada uma destas regras e normas, à medida que forem sendo aplicadas", adianta o TikTok, referindo que foram definidos quatro pilares de abordagem à moderação. Estes pilares são "remover conteúdos violentos"; "restringir o conteúdo com limite de idade para que seja visto apenas por adultos (este também deverá obedecer às nossas "Community Guidelines")"; tornar o conteúdo "inelegível para recomendação no feed "For You" que não seja apropriado para um público alargado; e "dotar a nossa comunidade de ferramentas e recursos de informação que lhes permitam manter o total controlo da sua experiência", explica a rede social, no comunicado. Adianta que "contactou mais de 100 organizações em todo o mundo e membros da comunidade com o objetivo de reforçar a resposta a potenciais ameaças e danos" e que algumas das alterações nos princípios comunitários dizem respeito a novas regras para a forma como o Tiktok trata os produtores de conteúdo que utilizam inteligência artificial (IA), como "bots" e o reforço do sentido de "tribo" "enquanto atributo de proteção contra o discurso de ódio e nas políticas de comportamento odioso". Inclui também "detalhes sobre o trabalho de proteção da integridade cívica e eleitoral, incluindo a abordagem às contas governamentais, políticas e partidos políticos".