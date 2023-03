O mercado global de música gravada cresceu 9% no ano passado, com o "streaming" por subscrição a ser o principal impulsionador deste aumento, de acordo com o relatório da Federação Internacional da Indústria Discográfica divulgado esta terça-feira.

Em 2022, as receitas de música gravada atingiram os 26,2 mil milhões de dólares, um aumento de 9% face a 2021, demonstram os dados divulgados pela Federação Internacional da Indústria Discográfica (IFPI, na sigla em inglês).

"O crescimento deve-se a várias fontes de receita: mais uma vez registou-se um aumento nas receitas de "streaming", formatos físicos, direitos de reprodução e sincronização, tendo apenas os "downloads" e outros digitais registado uma diminuição de receitas", lê-se no relatório, no qual é destacado que "o "streaming" por subscrição foi o principal impulsionador do crescimento".

O "streaming" por subscrição teve um aumento de 10,3% em 2022, atingindo os 12,7 mil milhões de euros. As receitas de formatos físicos aumentaram 4% e as de direitos de reprodução 8,6%, "regressando a níveis pré-pandemia".

O total do "streaming" (incluindo subscrição e publicidade) representou, em 2022, 67% das receitas de música gravada, acima dos 65% registados no ano anterior.

No final de 2022, estavam registados 589 milhões de utilizadores de contas pagas de "streaming", em plataformas como Spotify, Apple Music e Tidal, mais 66 milhões do que no ano anterior.

Os três artistas que mais venderam e lucraram, globalmente, em 2022, foram a norte-americana Taylor Swift, o sul-coreanos BTS e o canadiano Drake.

O top 10 dos artistas que no ano passado mais venderam e lucraram inclui ainda o porto-riquenho Bad Bunny, o canadiano The Weeknd, os sul-coreanos Seventeen e Stray Kids, o britânico Harry Styles, o taiwanês Jay Chou e o britânico Ed Sheeran.

O tema mais ouvido em "streaming" no ano passado foi "As it was", de Harry Styles.

"Heat waves", dos Glass Animals, e "Stay", de Kid Lacroi e Justin Bieber, completam o top 3.