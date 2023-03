Carvalho polaco é árvore europeia do ano, eucalipto português em 5.º lugar

O carvalho Fabrikant, da Polónia, venceu a edição de 2023 do concurso europeu Árvore do Ano, anunciou a organização do evento em que o representante português, o eucalipto de Contige, conquistou o quinto lugar.

"Pelo segundo ano consecutivo, uma árvore polaca ganha o Concurso Europeu da Árvore do Ano. O carvalho Fabrykant foi o vencedor da edição de 2023, com um total de 45.718 votos. Em segundo lugar ficou o carvalho Dragão da Eslováquia com 18.198 votos e em terceiro lugar a colónia de macieiras de Krolevtsi, árvore representante da Ucrânia, que participou pela primeira vez no concurso (14.219 votos)", anunciou a organização em comunicado.

Segundo a organização, a edição de 2023 foi "bastante diversificada" nos exemplares a concurso, ainda que com uma predominância de carvalhos, sendo que o vencedor "evidenciou-se pelas suas dimensões e características peculiares".

Segundo a organização, "a árvore nacional - o Eucalipto de Contige - é um ilustre representante das florestas plantadas, nas quais é possível, de forma equilibrada garantir a produção florestal, a biodiversidade e o sequestro de carbono, o que em conjunto, tem um contributo positivo para o combate e mitigação das alterações climáticas".

Portugal conquistou o quinto lugar entre 16 países europeus a concurso, tendo o prémio da edição deste ano sido entregue no Parlamento Europeu.

O Eucalipto de Contige, um exemplar com 140 anos, localizado no concelho de Sátão, Viseu, foi eleito Árvore do Ano em Portugal, tendo sido considerado pela Universidade de Aveiro "a maior árvore classificada de Portugal".