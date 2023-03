Marco Martins: “Não tenho uma agenda política. Parto sempre das pessoas”

Com a participação dos atores Nuno Lopes, Rita Cabaço, Romeu Runa, bem como de muitos atores não profissionais, o filme desenrola-se em 2019, antes do Brexit, num contexto socioeconómico de crise.

A partir de histórias reais de emigrantes portugueses em Inglaterra nasceu o novo filme do realizador Marco Martins. “Great Yarmouth” conta com Beatriz Batarda no principal papel e é um filme que retrata a decadência desta cidade costeira inglesa, onde muitos portugueses procuram trabalho em fábricas de abate de animais, para fugir à crise.

“Eu descubro aquelas pessoas, as condições em que elas vivem, os hotéis, a forma como lhes roubam dinheiro, como eram tratados nas fábricas. Há coisas inacreditáveis, por exemplo, aquela ideia que está no filme de, durante a campanha de Natal, para as pessoas estarem mais contentes enquanto matavam os animais, punham músicas de Natal. É difícil de acreditar”, conta Marco Martins que admite, quis dar voz a essas pessoas “absolutamente invisíveis”.

“A Tânia aos olhos de quem for ver o filme será uma coisa; para mim ela é outra. É uma mulher que é movida por um sonho, que vive numa numa realidade de esforço, de enorme exaustão e que não quer desistir dela própria. Algures, na sua vida passada, acreditou que poderia ter feito a diferença na vida dos portugueses, como agora, no momento presente da História, acredita que poderá fazer a diferença na vida de pessoas mais velhas que precisam de cuidados, neste caso ingleses, que ela acha que os ingleses não cuidam dos seus velhos”, conta a atriz.

No centro da ação está Tânia, a personagem desempenhada por Beatriz Batarda, que com o marido inglês, Richard recruta trabalhadores portugueses para as fábricas locais e os instala em hotéis decadentes.

Também Tânia, diz Beatriz Batarda, é “movida por esse sonho de cuidar dos portugueses, proteger os portugueses, garantindo que, num contexto que é agreste, por não conhecerem a língua, a cultura, os códigos, o sistema, nomeadamente a segurança social e o sistema laboral” lhes dificultam a integração.

“Por já ter passado pela experiência que irão passar estes imigrantes recém-chegados, por já dominar, acha ela, pelo menos melhor a língua, poderá aliviar algumas etapas penosas do processo”, conta Batarda sobre Tânia.

Marco Martins escreveu o guião a 4 mãos com o autor Ricardo Adolfo. Na tela está um filme que na opinião do realizador “é um díptico”, porque faz um diálogo com outro trabalho seu premiado, o “São Jorge” protagonizado por Nuno Lopes

Constituindo-se como um thriller social, o filme foi produzido pela produtora portuguesa Uma Pedra no Sapato, em coprodução com a francesa Les Films de l’Aprés-Midi, a britânica Elation Pictures e a francesa Damned Films.

O filme contou com o apoio financeiro do Instituto do Cinema e Audiovisual em Portugal, do CNC (França), do BFI (Reino Unidos), do Fundo Eurimages e do Europa Criativa – Media da Comunidade Europeia. Conta também com a participação da RTP.