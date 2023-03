Joana Marques e a Mulher Furacão da televisão nacional, Gisela Serrano

Hoje, Joana Marques revisita uma velha glória da televisão nacional, Gisela Serrano, a propósito da entrevista que deu a Teresa... perdão, Júlia Pinheiro. Gisela estava um pouco baralhada com os nomes:

"Clara de Sousa, Judite de Sousa, é tudo a mesma coisa. São Sousas que dão notícias, pronto. Já não ter baralhado com o Sousa Martins foi uma sorte. Olha, só espero que no fim deste Extremamente Desagradável, a Gisela me confunda com a Joana Pais de Brito. Estás a ouvir, Gisela? Eu sou aquela que imita muito bem a Cristina Ferreira, e faz programas com o Herman. Se te quiseres enervar, é comigo."

Mas Gisela Serrano também se revelou afinal não ser quem Joana pensava que era, o que a deixou muito desiludida:

"Fictício? E diz isto assim com esta desfaçatez? Casamento fictício? Um casamento que me fez acreditar no amor verdadeiro? Eu amava a Gisela e o Luis, de uma maneira que, percebo agora, os próprios Gisela e Luis nunca se amaram um ao outro."