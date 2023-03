The Cure rejeitam vender bilhetes caros e impedem revenda

Os britânico The Cure vão entrar em digressão nos EUA e decidiram instaurar novas regras para garantir que os bilhetes estão ao alcance de qualquer fã.

A banda não vai, por isso, vender bilhetes de luxo ou "com preços dinâmicos" e vai impedir a revenda: cada bilhete passa a ser individual e instransmissível.

A ideia é garantir que os concertos sejam "acessíveis a todos os fãs". Para conseguir tal feito, bastante incomum nos dias que correm, os The Cure conseguiram um acordo com os parceiros de bilhética para "ajudar a minimizar as revendas e manter os preços [dos bilhetes] no seu valor nominal".

"Os bilhetes para esta digressão são serão transmissíveis", reiterou a banda, em comunicado. Se, por algum motivo, quem comprou o bilhete não conseguir ir, poderá vender o mesmo numa espécie de mercado, ao preço que o comprou.

Três estados norte-americanos serão a excepção à regra. A banda diz mesmo que estados como Nova Iorque têm "leis que protegem quem revende" a preços exorbitantes. No caso dos concertos nessas regiões, o grupo apela aos fãs para não cederem à tentação e para trocarem bilhetes entre si ao preço nominal, utilizando sites de troca, para esse efeito.

A digressão norte-americana da banda britânica começa em maio.