Ministério da Cultura elogia "tenacidade" de "Ice Merchants" e promete que nomeação é "um começo"

O Ministério da Cultura realça a "tenacidade" de "Ice Merchants" e promete que esta edição dos Óscares são "um começo, não são um fim" para o Cinema Português.

Em comunicado, Pedro Adão e Silva dá os "parabéns a João Gonzalez e à sua equipa", por terem criado "um filme comovente, que levará muitas pessoas a descobrir a capacidade singular do cinema de animação".

"Entre os espetadores, estão também os jovens que serão levados a desenvolver as suas próprias potencialidades criativas, e é importante que saibam que a emigração não é para eles o único caminho", lê-se no texto partilhado no Twitter.

"A festa hoje é do cinema de animação português no seu conjunto", acrescenta, ainda.

A curta-metragem portuguesa "Ice Merchants" acabou por não vencer o Óscar de Melhor Curta-Metragem Animada.

O prémio foi para "A Criança, a Toupeira, a Raposa e o Cavalo".

Mesmo assim, a curta-metragem realizada por João Gonzalez e produzida por Bruno Caetano já fez História, sendo a primeira produção portuguesa a ser nomeada para os Óscares.