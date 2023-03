Mimicat é a grande vencedora do Festival da Canção 2023

Numa das finais mais emotivas das últimas edições do Festival da Canção, Mimicat e Edmundo Inácio ficaram empatados na votação dos júris regionais, com 66 pontos cada.

Marisa Isabel Lopes Mena, mais conhecida como Mimicat , vai representar Portugal no 67.º Festival Eurovisão da Canção , marcado para maio em Liverpool, no Reino Unido.

Mimicat, com o tema “Ai Coração”, é a grande vencedora do Festival da Canção 2023, realizado este sábado.

A cantora de 33 anos, natural de Coimbra, sucede a MARO como vencedora do Festival da Canção, organizado pela RTP.



Mimicat lançou até agora dois álbuns de estúdio, "For You" (2014) e "Back In Town" (2017), e lançou os singles "Going Down", "Fire", "Gave Me Love", "Stay Strong", "Savior" e "Tell Me Why".

As 13 canções em competição foram “Encruzilhada” (composta e interpretada por Churky), “Nasci Maria” (Cláudia Pascoal), “Viver” (SAL), “Ai Coração” (Mimicat), “Contraste Mudo” (You Can’t Win Charlie Brown), “Endless World” (Neon Soho), “Sapatos de Cimento” (composta por Quim Albergaria e interpretada por Esse Povo), “Povo” (Ivandro), “A festa” (Edmundo Inácio), “Goodnight” (Bárbara Tinoco), “Tormento” (Voodoo Marmalade), “Fim do mundo” (Inês Apenas) e “World needs therapy” (Dapunksportif).