Meta está a trabalhar numa nova rede social que será concorrente do Twitter

A Meta, empresa dona do Facebook, Instagram e WhatsApp, anunciou esta sexta-feira que está a trabalhar numa nova rede social cuja descrição sinaliza tratar-se de um potencial futuro concorrente do Twitter.

"Estamos a pensar numa rede social descentralizada e independente que permita a partilha de mensagens escritas em tempo real", disse o grupo numa declaração enviada à AFP, confirmando informações divulgadas pelo 'site' Platformer.

De acordo com a informação, a nova aplicação será projetada para ser interoperável com outras redes do mesmo tipo, como o Mastodon, que ganhou relativa popularidade desde a aquisição do Twitter pelo bilionário Elon Musk em outubro passado.

O Mastodon opera através de servidores descentralizados, sem direção central nem autoridade de tomada de decisão.

Este anúncio ocorre quando o Twitter está a perder força desde a aquisição por Elon Musk, que demitiu mais da metade dos funcionários e tomou decisões polémicas que preocuparam os anunciantes.

A rede Twitter também é regularmente vítima de falhas técnicas.

A opção pela interoperabilidade prevista pela Meta também se destaca na abordagem do Twitter ao assunto: em dezembro, Elon Musk bloqueou brevemente as contas de vários utilizadores que partilhavam 'links' para outras redes sociais, incluindo Facebook, Instagram ou Mastodon.