Morreu Robert Blake, o detetive "Baretta"

Morreu esta quinta-feira o ator Robert Blake, que ficou conhecido pela série “Baretta”. Tinha 89 anos.

Nascido Michael James Gubitosi, o ator morreu na sequência de um problema cardíaco, mal de que já padecia há vários anos. A informação foi confirmada à imprensa norte-americana pela sobrinha.

Na televisão, Blake assumiu o papel de "Baretta", um detetive pouco convencional. A sua vida privada também foi pouco comum: foi acusado do homicídio da sua segunda mulher, Bonny Lee Bakley, em 2001 e protagonista de um polémico julgamento que culminou com a sua absolvição em 2005.

Mais tarde, num julgamento civil movido pelos quatro filhos de Bakley, foi responsabilizado pela morte e condenado ao pagamento de 30 milhões de dólares (28 milhões de euros). Nunca conseguiu recuperar a carreira depois do julgamento e acabou por declarar falência.

O ator nasceu em Nova Jersey e morreu em Los Angeles. Começou a sua carreira ainda em criança no filme “Bridal Suite”, em 1939, e na série de curtas-metragens da MGM “Our Gang”.

No cinema, participou em filmes como “The Purple Gang” (1959), “This Property is Condemned” (1966), “Corky” (1972), mas foi como assassino psicopata em “In Cold Blood”, baseado no romance de Truman Capote, que ganhou relevância.

O icónico detetive Tony Baretta, mestre em disfarces que morava num hotel na Califórnia, acabou por ser o maior marco da sua carreira.

Em 2012, publicou o livro “Tales of a Rascal: What I did for love”, uma espécie de autobiografia de “um patife” onde diz o que fez "por amor". Na obra, escreve: onde escreveu "Da reputação de assassinato para a corda bamba sem rede. Deus, coloca este velho cowboy no touro mais uma vez e depois leva-me para casa, para Ti".