Rita Lee lança nova autobiografia em maio

A cantora brasileira Rita Lee anunciou esta quarta-feira o lançamento de uma segunda autobiografia. Recuperada de um internamento no último mês, e depois de ter escrito "Rita Lee: uma autobiografia", em 2016, a também ativista revelou que irá lançar "Rita Lee: outra biografia".

O anúncio surpreende não só pelo facto de já existir uma publicação autobiográfica, mas também porque Rita, diagnosticada com um cancro de pulmão em 2021, esteve recentemente internada com diagnóstico de saúde considerado "delicado", de acordo com a imprensa brasileira.