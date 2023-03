Jamie Lee Curtis. Concertos à 1h da tarde? Há artistas a querer

A atriz norte-americana Jamie Lee Curtis deu origem a um lobby que pede a mudança dos horários dos concertos e outras cerimónias do mundo artístico para a tarde, em vez das habituais noites. O objetivo é levar mais pessoas a deitarem-se cedo.

A atriz revelou ao programa TODAY show, do canal Livestream da NBC - Today All Day - que se deita às 18h58 e acorda por volta das quatro da manhã e confessou que já rejeitou convites oficiais por a hora do evento ser à noite.

Foi o caso do jantar dos nomeados para os Independent Spirit Awards, que ocorreu no passado fim de semana. A atriz era uma das nomeadas pela sua participação no filme “Everything Everywhere All At Once” e revelou aos jornalistas que tinha recusado o convite para o jantar, marcado para as 19h30, por preferir deitar-se cedo.