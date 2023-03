🔴 Em direto. Conferência Cidades para todas as idades

Saiba mais aqui. Neste evento organizado pela Embaixada Britânica em Lisboa e pela Santa Casa da Misericórdia de Lisboa com apoio Renascença, um conjunto de oradores portugueses e britânicos tentará encontrar respostas para os desafios urbanos que uma sociedade cada vez mais envelhecida coloca.

A moderação dos debates estará a cargo da jornalista da Renascença Cristina Nascimento. Reserve esta manhã para assistir aqui em direto à Conferência Cidades para Todas as Idades a partir da Sala de Extrações da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa. Pode assistir aqui em direto ou no Facebook da Renascença.

PROGRAMA:

08:30 – 09:00 - Recepção dos participantes

09:00 - Sessão de Abertura

· Edmundo Martinho, Provedor da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa

· Christopher Sainty, Embaixador Britânico em Portugal

· Carlos Moedas, President Lisbon Municipality (to be confirmed)

09:20 – Keynote Speaker – Brian Mark Evans, City Urbanist, Glasgow City Council

09:50 - Mesa Redonda – Cidades para todas as idades

Moderadora: Cristina Nascimento, Renascença

· Brian Mark Evans, City Urbanist, Glasgow City Council

· Nic Palmarini, Diretor, UK’s National Innovation Centre for Ageing

· Joana Lages, Reseracher, dinamia’cet, ISCTE

10:30 - Coffee break

11:00 - Mesa redonda - Como construir cidades para todos?

Moderador: Cristina Nascimento, Renascença

· João Malva, Science Coordinator of the Consortium Ageing@Coimbra

· Paul McGarry, Head of Greater Manchester Ageing Hub

· Mário Rui André, Lisbon City for All Ages

· Ruth White, Team Manager, The City of Edinburgh Council

12:00 – Health Equals Wealth: Maximising the Longevity Dividend in Portugal

David Sinclair, Chief Executive, International Longevity Centre UK

12h15 - Keynote Speaker – Helena Canhão, Dean, NOVA Medical School

12:45 - Sessão de Encerramento

Como assistir:

Pode assistir aos vários painéis de debate ao vivo na Sala de Extrações da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, no Largo Trindade Coelho ou remotamente (ambos mediante inscrição prévia) ou em direto no site e no Facebook da Renascença.