Braga da Cruz destaca o papel da fé nas ciências sociais

Manuel Braga da Cruz, antigo reitor da Universidade Católica, recebeu esta quarta-feira o prémio Árvore da Vida - Padre Manuel Antunes. Na cerimónia de entrega da distinção, que decorreu na Fundação Calouste Gulbenkian, em Lisboa, o sociólogo e historiador destacou o papel da fé nas ciências sociais e afirmou que a fé é “uma iluminação prioritária para o cientista social”.

“Foram católicos os que se empenharam na institucionalização das ciências sociais em Portugal a nível universitário, com particular relevo para Adérito Sedas Nunes e Adriano Moreira. A primeira licenciatura de sociologia existente em Portugal, fundaram-na os jesuítas em Évora, no começo da década de 60, do século XX”, disse.

“Não houve, pois, entre nós, alheamento entre as ciências sociais e a fé católica. Esse entrosamento resultou da acertada convicção de que a ciência social e a ação social são indissociáveis”, declarou no discurso de aceitação do prémio.

Manuel Braga da Cruz afirmou, ainda, que atribuir uma distinção “de cultura a um cientista social tem um especial significado porque revela a compreensão de que as ciências sociais são ciências da cultura”. “É um reconhecimento da dimensão cultural do social”, disse o historiador e sociólogo, afirmando que “a cultura impregna toda a ação social”.

A entrega da distinção foi feita por D. João Lavrador, presidente da Comissão Episcopal da Cultura, Bens Culturais e Comunicações Sociais e bispo de Viana do Castelo, que afirmou que a distinção de Braga da Cruz “veio valorizar o prémio”.