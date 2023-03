O grupo britânico New Order vai atuar na edição deste ano do Festival Primavera Sound, no Porto, foi esta terça-feira anunciado.

O concerto dos New Order está marcado para o dia 10 de junho.

O Primavera Sound Porto decorre entre 7 e 10 de junho, no Parque da Cidade.



Kendrick Lamar, Rosalía, Pet Shop Boys e Blur são alguns dos nomes confirmados para a edição deste ano.