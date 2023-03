David Alan Chipperfield vence prémio Pritzker 2023

O arquiteto britânico David Alan Chipperfield, conhecido pelos projetos de renovação de edifícios antigos como o Novo Museu de Berlim, é o vencedor do prémio Pritzker 2023, o mais importante galardão mundial da arquitetura, anunciou, esta terça-feira, a organização.

Arquiteto cívico, urbanista e ativista, Sir David Alan Chipperfield é descrito pela organização como "subtil mas poderoso, moderado mas elegante, é um arquiteto prolífico que é radical na sua contenção, demonstrando a sua reverência pela história e cultura ao mesmo tempo que honra os ambientes construídos e naturais pré-existentes, ao reimaginar a funcionalidade e acessibilidade de novos edifícios, renovações e restaurações através de um design moderno intemporal que enfrenta as urgências climáticas, transforma as relações sociais e revigora as cidades".

Entre seus projetos mais famosos estão a reconstrução do Neues Museum em Berlim, a Ampliação da Royal Academy of Arts em Londres, o Museu Jumex de Arte Contemporânea na Cidade do México, o Edifício One Pancras Square em Londres, a Valentino Flagship Store em Milão e a Galeria James Simon em Berlim.