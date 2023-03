Poeta António Salvado morre aos 87 anos

O poeta albicastrense António Salvado, autor de mais de 80 títulos, morreu no domingo aos 87 anos, no Hospital Amato Lusitano, em Castelo Branco, onde se encontrava internado.

O presidente da Câmara de Castelo Branco, Leopoldo Rodrigues, "lamentou profundamente" a morte de António Salvado, no domingo, considerando que "a cidade e toda a região está em consternação".

"António Salvado é uma referência da cultura da nossa cidade e do nosso concelho. É alguém que ao longo de muitos anos se vem afirmando como um poeta reconhecido, não apenas em Castelo Branco, mas também a nível nacional e internacional", afirmou.

O autarca salientou ainda o Prémio Internacional de Poesia António Salvado - Cidade de Castelo Branco, que associa o nome do poeta à cidade e que se afirmou no panorama da cultural internacional.

António Forte Salvado nasceu em Castelo Branco no dia 20 de fevereiro de 1936, na zona histórica da cidade.

Poeta, ensaísta, crítico, antologiador, tradutor, diretor de publicações, tem colaboração poética em antologias, revistas e suplementos literários.

Obteve várias distinções de que se destaca a comenda da Ordem de Santiago da Espada atribuída, em 2010, pelo conjunto da sua obra poética ou a medalha Fray Luis de León de Poesía Iberoamericana, em 2021.

Foi durante vários anos, o diretor do Museu Francisco Tavares Proença Júnior, em Castelo Branco, cidade onde também lecionou.

O velório do poeta decorre no salão da Igreja dos Redentoristas, em Fradinhos, Castelo Branco, esta segunda-feira. O funeral será na terça-feira no mesmo local.