Chris Rock guardou “ultraje seletivo” para Will Smith

O comediante, Chris Rock, falou da famosa estalada que Will Smith lhe deu na cerimónia dos Óscares do ano passado, enquanto fez história com a Netflix, este sábado, ao transmitir na plataforma, pela primeira vez, um programa ao vivo.

“Eu vou tentar não ofender ninguém com o espetáculo desta noite. Vou dar o meu melhor, porque nunca se sabe quem pode ficar ofendido,” começou por dizer, ao abrir o especial de stand-up, gravado em Baltimore.

“As pessoas dizem que as palavras magoam…mas quem diz isso nunca levou um murro na cara”, acrescentou.

Rock fez o resto do espetáculo, “Chris Rock: Selective Outrage [ultraje seletivo]", sem qualquer referência ao incidente até aos 10 minutos finais, quando disse “Fui esbofeteado nos Óscares e as pessoas perguntam-me se doeu. Ainda dói. Eu fiquei a ouvir a “Summertime” nos ouvidos. Mas eu não sou uma vítima, queridos. Não me vão ver na Oprah ou na Gayle a chorar… eu levei o soco como se fosse o Pacquiao.”

Chris Rock ainda sugeriu que a reação de Smith à piada sobre a sua mulher, Jada Pinkett Smith, foi mais por causa do estado da relação matrimonial do que da piada em si.

O local escolhido para o espetáculo foi Maryland, em Baltimore, que coincidentemente, ou não, é a terra-natal de Jada, e foi onde, até agora, Chris Rock mais falou sobre o assunto.

Rock já tinha recusado convites para entrevistas e para apresentar a cerimónia dos Óscares deste ano, mas foi agora, ao vivo numa transmissão histórica, que o artista decidiu dizer tudo o que pensa sobre o assunto.

O espetáculo do comediante centrou-se também na hipocrisia da cultura “woke”, que deixou de ouvir R. Kelly, mas não fez o mesmo com Michael Jackson, apesar de ambos terem acusações de abuso sexual. Além disso, Rock falou da cultura da “economia da atenção”, das Kardashians, da Meghan Markle, de aborto, do Elon Musk e da invasão ao Capitólio americano a 6 de janeiro de 2021.

Nem o filme “Emancipação”, em que Will Smith desempenha o papel de um escravo, escapou às piadas de Chris Rock, que diz que agora vê o filme apenas para ver o seu agressor a ser chicoteado. Nas redes, esta tem sido a piada com maior repercussão, com alguns grupos ofendidos com o uso da escravatura neste conflito entre as duas estrelas de Hollywood.

O espetáculo está disponível na Netflix.