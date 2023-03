Morreu Steve Mackey, baixista dos Pulp na década de 1990.



A informação foi confirmada esta quinta-feira pela família.

Mackey, que também era compositor e produtor, estava hospitalizado há três meses, mas desconhece-se com que doença. Tinha 56 anos.

"Depois de três meses no hospital a lutar com toda a determinação, estamos devastados por termos de dizer adeus ao meu brilhante marido", diz a mulher, Katie Grand, numa publicação no Instagram do músico, onde assume que a família está "de coração partido".