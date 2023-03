Cenógrafo e figurinista Pedro Azevedo recebe Prémio Revelação AGEAS Teatro Nacional D.Maria II

O cenógrafo e figurinista Pedro Azevedo recebeu esta sexta-feira o Prémio Relevação AGEAS Teatro Nacional D.Maria II.

O prémio foi entregue pelo diretor da AGEAS Portugal que realçou que "uma sociedade sem cultura não é nada, é fria".

Pedro Azevedo foi descrito como um "jovem talento" que "cria em grandes e pequenas escalas os espaços que as personagens habitam".

Depois de receber o prémio, o cenógrafo fez vários agradecimentos a encenadores com quem trabalhou e agradeceu aos pais que têm a garagem cheia de cenários criados por ele e à irmã com quem fez teatro em família.

A entrega do prémio foi feita no Centro Olga Cadaval, em Sintra, antes da antestreia do espetáculo "O Misantropo".

O trabalho de Hugo Van der Ding e de Martim Sousa Tavares, vai depois estrear em Bragança, no dia 11 março.