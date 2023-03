Há um carro estacionado no palco do Teatro Nacional de São Carlos

Esta nova produção de uma das óperas mais populares de Geatano Donizetti que conta também com récitas dias 5, 8 e 10 de março promete oferecer ao público “uma nova visão da história trágica de Lucia, a mulher apaixonada por Edgardo que é forçada pelo irmão a casar com Arturo, a quem acaba por assassinar na noite de núpcias”, indica a sala de ópera em comunicado.

Anuncia-se como uma produção em dois planos, um mais clássico, outro mais moderno. A ópera Lucia de Lammermor estreia esta sexta-feira no Teatro Nacional de São Carlos, em Lisboa, com encenação de Alfonso Romero Mora que regressa à casa de ópera portuguesa.

Segundo Luís Gomes, “esta produção é um bocadinho diferente daquilo a que estamos habituados numa Lucia mais tradicional. Apesar da história da Lucia estar presente, e haver esse elemento histórico com os figurinos e com a realidade que está a acontecer, temos duas realidades paralelas porque temos uma realidade mais moderna”.

Rita Marques que vestirá figurinos contemporâneos e de época, reforça a ideia ao afirmar: “no fundo temos aqui duas camadas entre a Lucia do Walter Scott, portanto, digamos, a antiga e a mais moderna. Estas duas camadas cruzam-se. As duas Lucias encontram-se na dor, no sofrimento, no abuso, no declínio. É um ponto de vista diferente daquele a que estamos habituados e faz-nos aqui explorar outras visões”, conclui a cantora lírica