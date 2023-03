Descoberta nova estátua moai na ilha de Páscoa

Uma nova estátua moai - uma das célebres estátuas monolíticas da ilha de Páscoa, no Chile - foi encontrada na semana passada no leito de uma lagoa seca, dentro de um vulcão.

São já quase novecentas as estátuas que tornaram a ilha chilena famosa mundialmente.

A nova estátua foi descoberta no dia 21 de fevereiro, por uma equipa de cientistas voluntários de três universidades chilenas que, em colaboração com a Corporação Nacional Florestal, trabalham na recuperação do pântano dentro da cratera do vulcão Rano Raraku, que foi atingido por um incêndio há cerca de 6 meses.