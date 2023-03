Vila Real. Noites de Lua Cheia voltam a encher-se de Arte na Aldeia de Benagouro

As noites de Lua Cheia – Arte na Aldeia estão de regresso à aldeia de Benagouro, em Vila Real. A iniciativa cultural promovida pela Peripécia Teatro, desde 2014, destaca-se pelo facto de levar a cultura artística à comunidade rural de Vila Real.

Ao longo do ano irão estar em cena, na Sala Peripécia, 17 apresentações, de 11 espetáculos diferentes, “com o principal objetivo e, também, mote da companhia: colocar a arte em diálogo com o território e as pessoas que lhe estão mais próximas”.

O primeiro espetáculo tem estreia marcada para o Dia Internacional da Mulher, 8 de março, e tem como título “Conto Contigo”.

Com encenação de Luís Blat e interpretado por Patrícia Ferreira, o espetáculo irá dar a conhecer os contos da autora Júlia Ribeiro sobre temas como a guerra e a violência contra as mulheres.

De acordo com a companhia de teatro, uma das novidades deste ano está relacionada com a aposta na inclusão, através de um conjunto de medidas que a Peripécia Teatro adotou “para que toda a comunidade, independentemente de qualquer limitação, sejam elas auditivas, visuais ou de mobilidade, consiga desfrutar das experiências culturais”.

“Todos os espetáculos, e desde que o conteúdo assim o justifique, irão ter uma récita com tradução em Língua Gestual Portuguesa e o público com deficiência visual poderá contar com espetáculos adaptados, bem como suportes adequados, devido a um protocolo que a companhia realizou com a delegação de Vila Real da ACAPO”, acrescenta.

À semelhança do que vem acontecendo desde 2018, a Peripécia Teatro irá acolher, também este ano, residências artísticas.

Neste contexto, em pleno verão, os artistas Delfim Ruas e José Cruzio irão passar pelo Centro Cultural e Recreativo de Benagouro, onde, posteriormente, será inaugurada uma obra que resultará da sua residência e que será exposta, em local a definir, pelo próprio artista.