TikTok limita utilização da aplicação a adolescentes a uma hora por dia

A plataforma TikTok vai passar a limitar automaticamente as contas de menores de 18 anos a uma utilização diária de 60 minutos. A partir desse limite, quem quiser continuar a utilizar a aplicação terá de pedir um código de acesso. A decisão foi anunciada esta quarta-feira pela empresa, em comunicado. Desta forma, quem quiser "prolongar o tempo de visualização" terá de tomar uma "decisão ativa".



O limite de tempo foi definido tendo em conta uma investigação académica e informações dos peritos do "Digital Wellness Lab", do hospital infantil de Boston, revela a empresa.

"Embora não exista um consenso sobre quanto tempo é considerado “demasiado”, ou até mesmo o impacto do tempo de ecrã de uma forma mais ampla, reconhecemos que os adolescentes tendencialmente necessitam de algum apoio extra quando começam a explorar o mundo online de forma independente", é dito.

A plataforma pretende, assim, "desempenhar o papel positivo" nas experiências digitais dos mais novos, que passam o equivalente a dois meses por ano "agarrados" ao ecrã, e numa altura em que o seu papel é alvo de apertado escrutínio nos EUA e na Europa. Para além desta funcionalidade, a aplicação também oferece agora "mais opções personalizadas" de controlo de tempo de ecrã e expande o acompanhamento familiar, "com mais controlos parentais".

Os encarregados de educação podem "definir o tempo de utilização em função do dia da semana" e que é possível perceber quanto tempo foi gasto na plataforma através de um painel, bem como "silenciar as notificações em intervalos de tempo específicos". Vai passar a enviar, ainda, uma "notificação de resumo do tempo passado em frente ao ecrã a cada conta de adolescente".

As mudanças devem entrar em vigor "nas próximas semanas".