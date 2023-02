Joana Vasconcelos instala Valquíria no desfile da Dior da Semana de Moda de Paris

A artista portuguesa Joana Vasconcelos instalou, a convite da marca de alta-costura Dior, uma das suas Valquírias monumentais no desfile que decorreu hoje em Paris, dedicado à coleção feminina para a temporada outono/inverno 2023-2024.

Joana Vasconcelos aplicou nesta "Valkyrie Miss Dior" os tecidos usados nesta coleção, algo "nunca feito" segundo a artista.

As Valquírias de Joana Vasconcelos são grandes estruturas com vários braços, inspiradas no mito escandinavo em que as mulheres enviadas de Odin tinham a missão de escolher os vencedores e acompanhar os guerreiros mais corajosos após a morte.

Uma destas peças chegou à Semana da Moda de Paris, a convite da marca Dior, depois de várias Valquírias já terem passado por vários locais do Mundo, desde a Gare de Lille à Royal Academy, em Londres, do Hotel MGM em Macau até aos armazéns Bon Marché, em Paris.

"Trazer esse impacto das artes plásticas para o Mundo da moda é interessante, porque é uma outra relação e isso é inovador. Nunca as artes plásticas se cruzam com a moda desta maneira, pode haver uma peça, pode haver uma interação, mas a este grau de escala, esta colaboração tão estreita que é partir do mesmo material em duas direções diferentes, acho que nunca foi feito", afirmou a artista em declarações à agência Lusa, durante a montagem da peça em Paris.

O desfile da Dior decorreu no Jardim das Tulherias, onde a marca instalou uma passarela para acolher esta "Valkyrie Miss Dior", que pesa mais de uma tonelada e é composta de 20 padrões diferentes de tecidos fornecidos por esta casa de alta-costura a Joana Vasconcelos. .

A partir de um centro azul, partem vários braços coloridos em todas a direções, com acabamentos em "crochet" de lã, bordados de Viana do Castelo e pedrarias.