Joana Marques em tribunal? As Três da Manhã repõem a verdade

A notícia espalhou-se ontem a grande velocidade em diversos meios de comunicação mas tudo não passou de um boato que carecia de verificação.

"Fui acordada com mensagens de pessoas a dizer: Então, quem é que te processou? E eu pensei: em principio alguém mas não estou a par."



Hoje, as Três da Manhã explicaram que sempre que uma se ausenta do programa, inventam um motivo para justificar a falta da colega. Desta vez, Joana Marques não estava presente porque estaria a passar a manhã no tribunal por causa de um processo movido por um visado pelo Extremamente Desagradável.