Cancelado concerto de Justin Bieber em Portugal

Foi cancelado o concerto de Justin Bieber em Portugal, que fazia parte digressão Justice World Tour.

"Informamos que o concerto de JUSTIN BIEBER foi cancelado", lê-se na publicação feita pela Altice Arena.

"Os fãs devem solicitar o reembolso do seu bilhete até dia 28 de Março no ponto de venda em que foi efetuada a compra mediante a apresentação do bilhete e respetivo recibo de pagamento", acrescenta a publicação.