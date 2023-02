"Tudo em Todo o Lado ao Mesmo Tempo" é o grande vencedor em noite de SAG Awards

Em mais uma noite de prémios do entretenimento, "Tudo em Todo o Lado ao Mesmo Tempo" foi o grande vencedor da 29.ª edição dos SAG Awards. A entrega dos galardões do Sindicato de Atores de Hollywood (Screen Actors Guild) decorreu este domingo, em Los Angeles.



Numa cerimónia que pode servir de previsão para os Óscares, o filme "Tudo em Todo o Lado ao Mesmo Tempo" (Everything Everywhere All at Once) arrecadou quatro distinções para cinema.

Além de "Melhor Elenco", a produção recebeu os prémios de "Melhor Atriz", para Michelle Yeoh, "Melhor Atriz Secundária", atribuído a Jamie Lee Curtis, e "Melhor Ator Secundário", para Ke Huy Quan.

No que toca ao grande ecrã, Brendan Fraser recebeu o prémio de "Melhor Ator", pelo filme "A Baleia" (The Whale), e "Top Gun: Maverick" levou para casa o galardão de "Melhor Elenco de Duplos em Filmes".

Em relação ao entretenimento televisivo, foi a série "The White Lotus" que se destacou. A produção da HBO Max colecionou os troféus de "Melhor Elenco de Série Dramática" e de "Melhor Atriz em Série Dramática", para Jennifer Coolidge.

Jason Bateman foi distinguido com o prémio de "Melhor Ator em Série Dramática", pelo papel desempenhado em "Ozark", enquanto "Abbott Elementary" recebeu o prémio de "Melhor Elenco de Série de Comédia".

Na lista de vencedores na televisão, destacam-se ainda as distinções de "Melhor Ator em Filme de Televisão ou Série Limitada", atribuído a Sam Elliott ("1883"), "Melhor Atriz em Filme de Televisão ou Série Limitada", para Jessica Chastain ("George & Tammy") e "Melhor Ator em Série de Comédia", para Jeremy Allen White ("The Bear").

Jean Smart ("Hacks") recebeu o prémio de "Melhor Atriz em Série de Comédia", enquanto "Stranger Things", célebre produção da Netflix, levou para casa o galardão de "Melhor Elenco de Duplos em Séries de Televisão".