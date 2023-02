Câmara do Funchal celebra 135.º aniversário do teatro municipal com concerto de António Zambujo

A Câmara Municipal do Funchal celebra o 135.º aniversário do Teatro Baltazar Dias com um vasto programa que inclui um concerto de António Zambujo e André Santos, agendado para 29 de março, foi anunciado esta segunda-feira.

Em comunicado, a autarquia salienta que "preparou um vasto programa "suis generis" para assinalar durante o mês de março os 135 anos do Teatro Municipal Baltazar Dias".

O programa, apresentado pelo presidente da Câmara do Funchal, Pedro Calado, inclui a realização de um espetáculo de teatro participativo, cinco concertos e a realização de uma exposição com oito instituições, é referido na nota.

As iniciativas envolvem a participação de 43 artistas, três estruturas culturais, três escolas e três associações, num investimento de 30.000 euros por parte da autarquia.

Para 29 de março, às 21h00, está previsto um concerto com António Zambujo e André Santos. .

Estão também previstos outros concertos, como um recital de piano com Montessart Marti Caballé e Luiz Santana, em 11 de março, e um concerto com a artista Emmy Curl, no auditório do Jardim Municipal do Funchal.