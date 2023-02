Contadores de histórias. O universo de uma profissão de poucos

Então, como se prepara mentalmente? “Penso nas histórias que vou contar, no alinhamento em si, que é sempre muito flexível, pois depende sempre da plateia. Depois vejo nos olhos das pessoas se estão interessadas ”.

“Todos os contos veiculam não só a explicação do mundo, mas uma série de valores, a questão da transição para a idade adulta, o casamento, a morte. Os contos trabalham tudo isto de uma forma muito lúdica”, afiança.

Patrícia é formada em Estudos Portugueses, pela Universidade do Algarve, e foi a cadeira de Literatura Oral que a levou a apaixonar-se pelos contos tradicionais. Durante o curso trabalhou, cerca de ano e meio, a transcrever contos para o centro de investigação de estudos tradicionais da Universidade.

Também Jorge Serafim, contador de histórias, diz que “os contos têm esta dualidade do bem e o mal, a avareza e a humildade, e são formas de nos ensinar a lidar com os nossos medos ”.

Jorge Serafim explica que uma sessão de contos pode ser o “início do contacto com a palavra escrita e com a literatura”.



Por isso, muitas vezes, no final de uma sessão de histórias no Jardim da Isabel, na vila da Batalha, as crianças pedem para ver mais livros. Neste infantário, como em muitos outros, o conto de histórias é uma atividade recorrente das educadoras, diz à Renascença Sónia Costa.

Contudo, trazer à instituição contadores profissionais é diferente e marcante, porque “cada contador tem o seu traço, a sua personalidade enquanto contador”, defende a educadora.

O agrupamento de escolas da Caranguejeira/Santa Catarina da Serra, no concelho de Leiria, decidiu este ano, pela primeira vez, proporcionar uma sessão de conto de histórias aos alunos do 9.º ano.

Susana Franco, da coordenação do agrupamento, considera tratar-se de “um bom incentivo à leitura”, pois cria nos jovens a “curiosidade de pesquisar”.