"Orgulho". Costa e Marcelo saúdam João Canijo por Urso de Prata no Festival de Berlim

"João Canijo está de parabéns pelo Urso de Prata Prémio do Júri atribuído ao filme "Mal Viver" na Berlinale. Merecido reconhecimento internacional para um cineasta português com uma obra marcante e de grande maturidade. O cinema nacional demonstra uma vez mais a sua excelência", felicitou António Costa, na rede social Twitter.

O Presidente da República e o primeiro-ministro deram os parabéns ao realizador João Canijo pelo Urso de Prata conquistado no Festival de Cinema de Berlim , com o filme "Mal Viver", que venceu o prémio do júri.

O Presidente da República disse que, antes de chegar, recebeu, "não a notícia, porque não havia, mas a probabilidade da notícia, uma pré-notícia".

Numa nota divulgada entretanto no site da Presidência, Marcelo Rebelo de Sousa felicitou o realizador João Canijo e salientou que "o reconhecimento internacional do cinema vivido e intenso de Canijo, na sequência de outras nomeações e premiações de cineastas portugueses, muito diferentes entre si, tem feito prova do mérito" do cinema português, "bem como da sua diversidade e tenacidade".

"É espetacular. O cinema português está de facto num momento muito, muito bom e é uma das provas da excelência do nosso cinema a todos os níveis", afirmou Marcelo Rebelo de Sousa.

João Canijo esteve na competição deste festival com duas longas-metragens interligadas, que tiveram estreia em secções distintas: "Mal Viver" esteve na competição oficial e "Viver Mal" na secção Encontros, dedicada a "novas visões cinematográficas".



O júri da competição internacional da Berlinale deste ano foi presidido pela atriz norte-americana Kristen Stewart e composto pela atriz iraniana Golshifteh Farahani, pela realizadora alemã Valeska Grisebach, pelo romeno Radu Jude, pela diretora de "casting" norte-americana Francine Maisler, pela realizadora espanhola Carla Simón e pelo realizador de Hong Kong Johnnie To.