"O teu turno terminou. Vai para casa!" Empresa indiana "obriga" trabalhadores a descansar

A Softgrid Computers, empresa sediada na Índia, apresenta um método curioso para combater a cultura de trabalho excessivo. No final do dia, nenhum dos cerca de 40 funcionários da "startup" acaba por ficar retido "até mais tarde".

Mas como? Simples. Quando o turno chega ao fim, o trabalhador recebe uma mensagem pop-up no seu computador: "Atenção! O teu turno terminou. O sistema vai desligar-se em dez minutos. Por favor, vai para casa!"

Segundo o gestor da Softgrid Computers, citado pela Reuters, os trabalhadores ficaram chocados quando aconteceu pela primeira vez, estando habituados a ter de pedir permissão noutras empresas para sair.

"Acreditamos no equilíbrio entre trabalho e vida pessoal", salienta Mohammad Ali Fanee. "Acreditamos que quando estás feliz com a tua família, trabalhas bastante bem."

O método implementado pela "startup" já está a colher frutos. Os funcionários afirmam não só estarem a dormir melhor, como sentem maior motivação para as tarefas.

O excesso de trabalho é um problema estrutural que afeta várias pessoas a nível mundial. De acordo com dados da Organização Mundial de Saúde, avançados pela agência Reuters, cerca de 745 mil pessoas morreram devido a complicações relacionadas com as horas excessivas de trabalho em 2021.

Segundo o mesmo organismo, as pessoas que trabalham mais de 55 horas semanais de forma regular apresentam um risco 35% maior de enfarte. As probabilidades de morte por doença cardíaca também aumentam 17% nestes casos.