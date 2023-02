Curta-metragem "Ice Merchants" somou 3.400 espectadores nos cinemas portugueses

O filme "Ice Merchants", do realizador português João Gonzalez, que está nomeado para os Óscares, obteve cerca de 3.400 espectadores na semana de estreia nos cinemas, revelou esta quinta-feira à Lusa a distribuidora Cinemundo.

Numa iniciativa pouco habitual em Portugal, esta curta-metragem de animação teve direito a estreia comercial no passado dia 16 em mais "de 30 cinemas de nove exibidores" de norte a sul do país, bem como nas ilhas.

No balanço de uma semana em sala, fonte da distribuidora contou à agência Lusa que o filme obteve, até quarta-feira, 8.432 euros de receita de bilheteira e 3.406 espectadores.

Segundo dados estatísticos do Instituto do Cinema e do Audiovisual, "Ice Merchants" foi o terceiro filme português mais visto este ano em sala, entre as produções estreadas, atrás das longas-metragens "A noiva", de Sérgio Tréfaut, com 3.842 espectadores, e "Amadeo", de Vicente Alves do Ó, com 9.992 espectadores.

"Ice Merchants", com 14 minutos de duração, é o terceiro filme de João Gonzalez, tem produção portuguesa de Bruno Caetano, pela Cola Animation, e coprodução com França e Reino Unido. Está nomeado para o Óscar de Melhor Curta-Metragem de Animação.

O filme, sem diálogos, tem como ponto de partida a imagem de uma casa numa montanha, debruçada num precipício. A partir daí, o realizador desenvolveu a história de um pai e um filho, que produzem gelo na casa inóspita onde vivem, e de onde saltam todos os dias de paraquedas para o vender na aldeia, no sopé da montanha.

"Comecei este filme como filme de escola, comecei a fazê-lo no meu quarto pequeno de Londres, nunca imaginei que poderia tomar este tipo de proporções. Foi uma surpresa muito agradável. Foram dois anos de trabalho, é muito gratificante, obviamente, sermos valorizados", recordou o realizador à agência Lusa em janeiro passado, quando foi nomeado para os Óscares.

A cerimónia dos Óscares está marcada para 12 de março.