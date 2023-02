Os rostos de alguns dos 500 pescadores indonésios das Caxinas em exposição

Esta é a história de um ano e meio de trabalho. O fotojornalista Eduardo Martins quis retratar em fotografia as cores da vida da comunidade indonésia piscatória das Caxinas. O resultado está na exposição “Nelayan”, no espaço Mira Fórum, no Porto e que este sábado abre uma extensão no mercado das Caxinas pelas 11horas. Em entrevista ao Ensaio Geral da Renascença, o fotografo conta como foi “fácil” mergulhar nas vidas destes pescadores. “Houve uma grande abertura desde o início”, explica Eduardo Martins que sentiu da parte desta comunidade “uma grande vontade de pertença ao espaço onde estão a trabalhar”. Os rostos que retratou e as histórias que conta são apenas de uma parte dessa comunidade que é composta por um total de 500 pescadores indonésios. São contratados por armadores para suprimir a falta de mão-de-obra no setor na região e representam já mais de 50 por cento da força de trabalho daquela comunidade piscatória. Os rostos que retratou e as histórias que conta são apenas de uma parte dessa comunidade que é composta por um total de 500 pescadores indonésios. São contratados por armadores para suprimir a falta de mão-de-obra no setor na região e representam já mais de 50 por cento da força de trabalho daquela comunidade piscatória.

Segundo Eduardo Martins, a curiosidade para realizar esta fotorreportagem nasceu “por acaso”, de uma simples “ida a um supermercado indonésio no Porto”. O fotografo que viveu em Macau perguntou à dona daquele espaço comercial quem eram os seus clientes. Daí até chegar às Caxinas foi um salto. Apesar da barreira linguística, Eduardo Martins foi em busca destes pescadores que lhe abriram as portas de casa, onde retratou as suas vidas para além do trabalho. Com eles embarcou também abordo para mostrar a “jorna de trabalho” de “pelo menos 14 horas seguidas”. As imagens que expõe no espaço Mira Fórum espelham a dureza desse trabalho. “A mim interessou-me muito, primeiro trazer a história individual de cada um deles. Os retratos são acompanhados por cartas que lhes pedi para escreverem às famílias. Não me interessava que fosse um trabalho só sobre uma comunidade, mas tentei estabelecer um diálogo e um método quase colaborativo entre mim e eles. É o único modo de um trabalho destes se validar e ter algum peso social”, explica Eduardo Martins.